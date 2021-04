Homem morre e duas pessoas ficam feridas em colisão frontal na Castelinho em Botucatu

Fotos: Acontece Botucatu

Equipes de resgate da concessionária Rodovias do Tietê, Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam na tarde deste sábado, 17, a um grave acidente na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, na área urbana de Botucatu.

Segundo as primeiras informações, o motorista de um GM Corsa, de cor prata, invadiu a pista na contramão de direção, na altura da alça de acesso à Rodovia Marechal Rondon e colidiu de frente com um Renault Scenic, placas de São Paulo, que vinha na outra direção, ou seja, na mão correta, sentido Marajoara-centro.

De acordo com testemunhas, o GM Corsa passou e atravessou por cima do canteiro central, derrubando o alambrado que divide as pistas. Um passageiro do corsa, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do corsa e uma criança, que também estava no carro, não se feriram com gravidade. Os ocupantes do Scenic foram socorridos e levados ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu.

Segundo informações colhidas no local, o motorista do GM Corsa alegou que colidiu lateralmente contra uma GM Montana no sentido Centro-Shopping, por isso teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária.

O trânsito ficou lento no local. A Polícia Científica foi acionada e fará a perícia do local para dar início ao inquérito policial que irá investigar as causas do acidente.