Homem morre com golpes de faca após briga generalizada em Itatinga

A Polícia Civil registrou um homicídio na noite desta segunda-feira, 02, em Itatinga. O fato ocorreu na Rua Erico Carneli, no Jardim Parenti.

Segundo informações que constam em boletim de ocorrência, após uma briga generalizada, um homem se feriu gravemente, tendo evoluído a óbito após ser socorrido. A vítima é Raimundo Santos, de 31 anos.

Após ouvir testemunhas, os policiais militares e GCMs que atenderam a ocorrência afirmaram em boletim que a vítima iniciou uma discussão por motivos de ciúme, tendo desfiro um golpe de faca contra uma testemunha que foi hospitalizada. Após isso, teve início uma confusão.

Em determinado momento a vítima recebeu pelas costas uma pancada de taco de sinuca na cabeça, vindo a cair. Na sequência recebeu golpes de facas, quem foram fatais.

Após conversar com as testemunhas e obter informações, as forças de segurança de Itatinga prenderam dois suspeitos. O caso foi apresentado no Plantão da Polícia Civil em Botucatu.