Homem morre atropelado na Marechal Rondon entre São Manuel e Areiópolis

A Polícia Rodoviária registrou um acidente fatal no começo da madrugada desta sexta-feira, 01, na Rodovia Marechal Rondon. Foi um atropelamento no km 283, entre São Manuel e Areiópolis.

Segundo testemunhas informaram ao Acontece Botucatu, um homem estava na pista de rolamento, sem camisa e um veículo, mesmo estando na velocidade da via, não teve tempo de frenagem. O fato ocorreu em frente a um posto/restaurante.

O homem, que não foi identificado, não resistiu ao impacto. Viaturas da Concessionária rodovias do Tietê estavam no local para atendimento do caso, segundo informações. A Polícia Científica foi acionada e a Polícia Civil deve investigar o caso.