Homem morre atropelado na Gastão Dal Farra em Botucatu

Foto Acontece Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta segunda-feira, 01, um acidente com vítima fatal na Rodovia Gastão Dal Farra, em Botucatu. Um homem, que ainda não foi identificado, foi atropelado na via.

Segundo informações colhidas no local, uma Toyota SW4 passava pela rodovia no sentido bairro 24 de maio/Botucatu, quando um homem atravessou a pista. O condutor não teve tempo de frear o veículo.

Com o impacto, o pedestre morreu na hora. Segundo informações de testemunhas, a vítima estava caminhando pela faixa de rolamento da rodovia, fato que será investigado posteriormente.

Polícia Militar e Rodovias do Tietê estiveram no local para disciplinar o trânsito. O resgate da concessionária também foi acionado.

O condutor do veículo conversou com a reportagem do Acontece Botucatu e relatou que tinha acabado de sair de um círculo de oração.

Segundo o motorista, a vítima estava aparentemente embriagada, momento em que entrou na frente de seu veículo. Essa foi a versão relatada pelo motorista aos policiais rodoviários e ao Acontece Botucatu.

A Polícia Científica foi acionada e esteve no local do acidente. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Botucatu.