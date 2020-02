A Polícia Rodoviária registrou na noite desta sexta-feira, 07, um caso de atropelamento na Rodovia Castelo Branco. O acidente ocorreu no KM 193, já na cidade de Pardinho.

A vítima é Francisco Aristides da Silva, 47 anos, que não resistiu e faleceu.

O condutor, de Aguas de Santa Bárbara, alega que apenas ouviu o impacto no seu carro, mas não viu ninguém atravessando a rodovia.

O fato foi apresentado no Plantão da Polícia Civil. As informações são do repórter César Junior da Rádio Municipalista.