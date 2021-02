Homem morre atropelado na alça que liga a Rondon à Dante Delmanto em Botucatu

Fotos: Acontece Botucatu

A Polícia Rodoviária e equipes de resgate da concessionária Rodovias do Tietê registraram um atropelamento fatal na manhã desta quarta-feira, 03, em Botucatu. Segundo as informações obtidas pelo Acontece, um homem que aparenta 40 anos de idade tentou atravessar a pista da alça de acesso que liga a Rondon à Avenida Dante Delmanto, nas proximidades da empresa Caio, quando foi atropelado por um VW Santana.

A vítima, que ainda não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele usava chinelo azul e bermuda preta. A Polícia Científica esteve no local para apurar as causas do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.