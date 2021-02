Homem morre após ser esfaqueado em Rubião Junior

A Polícia Civil de Botucatu registrou na madrugada deste sábado, dia 27, um caso de homicídio consumado no Jardim América em Rubião Junior. A vítima é Luciano Facalde, de 48 anos, conforme boletim de ocorrência.

O caso foi atendido pela Polícia Militar, que compareceu no Plantão Permanente para apresentar a ocorrência. Relata boletim de ocorrência que uma viatura da Polícia estava em patrulhamento, quando houve uma solicitação dando conta de um esfaqueamento.

Narra o boletim de ocorrência que houve um encontro familiar, sendo que a vítima se desentendeu com seu enteado após uma discussão. A vítima tomou uma facada na região do abdome.

Segundo relata boletim, com base em testemunho, o suposto autor do golpe também foi ferido pelo filho da vítima na confusão. O homem esfaqueado foi levado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas e não resistiu.

O suposto autor da facada não ficou no local em um primeiro momento, mas ferido na confusão, procurou atendimento médico também no PS do Hospital das Clínicas. Ele ficou internado e passou por cirurgia.

A faca do crime foi apreendida e o suspeito ficou internado com escolta policial. A Polícia Civil vai investigar o caso e as circunstâncias para então fazer o indiciamento das partes na confusão.