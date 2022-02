Homem morre após pular em queda d’água na zona rural de Botucatu

Corpo de Bombeiros e Polícia Civil registraram na tarde deste domingo, dia 13, um caso de afogamento com vítima fatal em Botucatu. O fato ocorreu em uma fazenda na estrada de Toledo, próximo ao bairro rural Guarantã.

O local exato fica entre os municípios de São Manuel e Botucatu. Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, morreu afogado.

De acordo com informações de testemunhas, ele provavelmente saltou de uma queda d’água e não subiu mais. A vítima estava com ferimentos no rosto.

O Corpo de Bombeiros de Botucatu foi acionado por testemunhas, mas a vítima já estava em óbito quando as equipes chegaram. A Polícia Científica também foi acionada e esteve no local do acidente.

Apesar de não ter a identidade revelada, informações dão conta de que a vítima é morador de São Manuel. A Polícia Civil deve investigar o caso as circunstâncias da morte.

