Homem morre após levar facadas na região da Cohab 3 em Botucatu

As forças de segurança registraram na noite deste sábado, dia 19, um caso de homicídio em Botucatu. Segundo informações, o crime ocorreu em uma residência na região da Cohab 3, sendo que a GCM atendeu o caso, através de uma viatura do GAPE.

De acordo com informações que constam em boletim de ocorrência, a vítima, de 49 anos, sofreu diversos golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. Um homem foi detido e segundo boletim policial, admitiu que cometeu o crime.

A Polícia Científica esteve no local E recolheu a faca do crime, bem como outros objetos e roupas. A Polícia Civil irá abrir um inquérito para trabalhar no caso.