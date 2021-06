Homem morre após colisão entre moto e micro-ônibus na região de Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou na noite deste sábado, 05, um acidente com vítima fatal na Rodovia SP-255 (João Melão), km 207, em Pratânia. A vítima é Daniel José Mirandola, de 38 anos, que trabalhava na concessionária que administra o trecho na região de Botucatu.

O acidente ocorreu a poucos quilômetros do local onde trabalha, a base de operações da concessionária Arteris ViaPaulista. A vítima morava no município de Pratânia.

O caso foi registrado no Plantão da Polícia Civil em Botucatu. Segundo informações, a vítima estava de moto e colidiu com micro-ônibus que estava no sentido contrário, invadindo a pista da vítima para fazer uma ultrapassagem.

A vítima recebeu atendimento no Hospital das Clínicas em Botucatu, mas não resistiu aos ferimentos. Daniel José Mirandola será sepultado às 17 horas em Pratânia.