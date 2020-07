Homem morre após colisão entre carro e caminhão na SP-255

Um homem de 29 anos morreu, na manhã deste sábado (25), por volta das 10h10, em Igaraçu do Tietê, depois que o carro conduzido por ele foi atingido por caminhão na altura do quilômetro 180 mais 200 metros da rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255).

De acordo com o registro policial, a vítima R.A.P. (apenas as iniciais foram divulgadas pela polícia) conduzia um Polo, placas de Barra Bonita, e estava sozinha no momento da colisão. Ao tentar cruzar a pista, o carro foi atingido por um caminhão, com placas de Jaú, que trafegava no sentido Igaraçu do Tietê-São Manuel.

O condutor do Polo, que morava em Igaraçu do Tietê, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão, que não teve a identidade informada, não se machucou. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Jcnet