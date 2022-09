Homem morre após briga com irmão no centro de Botucatu

A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência no começo desta manhã de terça-feira, dia 30, um caso de homicídio. O fato ocorreu na área central de Botucatu.

Segundo informações, o crime ocorreu na Rua José Vitoriano Vilas Boas. A vítima é Fernando Cesar do Amaral.

Diz relatório policial divulgado para a imprensa que houve um chamado via 190, dando conta que dois irmãos entraram em luta corporal. Por conta dos ferimentos na cabeça, a vítima não resistiu e morreu após atendimento no próprio local.

Segundo o boletim de ocorrência, o indiciado também estava no local, quando recebeu voz de prisão. O óbito foi constatado pelo SAMU.

O indiciado disse ainda em boletim de ocorrência que o irmão o agrediu com uma faca durante a discussão. A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil e uma investigação mais detalhada mostrará as circunstâncias do crime.

