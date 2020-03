Homem morre após andar na contramão com moto e bater em veículo na Castelinho em Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou na noite deste domingo, 08, um grave acidente na Rodovia Castelinho em Botucatu. Segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu, houve uma colisão frontal entre um carro e uma moto CG 150 Titan, perto da passarela existente no Parque Marajoara.

O condutor da moto, Luiz Claudio Pedroso, 49 anos, morreu no local. Duas pessoas que estavam no veículo foram levadas para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas com ferimentos leves, de acordo com boletim de ocorrência.

Segundo testemunhas e também declaração do condutor do veículo, a moto estava na contramão de direção, quando colidiu frontalmente com o veículo que estava no sentido Botucatu.

O fato e as condições serão investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Científica esteve no local para dar início nas investigações.