Homem morre afogado no lago da Mina em Botucatu

Google Street View

A Polícia Civil de Botucatu registou neste final de semana um caso de afogamento. O caso aconteceu na tarde de sábado, 12, no lago da Mina, no bairro de mesmo nome.

Segundo o boletim de ocorrência, compareceram no Plantão Policial as policiais militares Juliana e Rute, informando que foram acionados via COPOM para atenderem ocorrência de afogamento no lago do Bairro da Minha.

As policiais militares chegaram no local logo após a equipe do Corpo de Bombeiros, que tentaram reanimar Wagner do Carmo Rosa Silva, de 31 anos da água. Infelizmente não conseguiram, pois o homem já estava morto.

Um amigo da vítima informou que estava nadando junto dele, sendo que em determinado momento saiu da água para fumar um cigarro. Quando retornou, não visualizou mais seu amigo na água.

Após aproximadamente uma hora de buscas, uma pessoa pisou em algo embaixo d’água, diz boletim de ocorrência. Era o corpo de Wagner, que foi retirado da água pelos próprios populares. A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local.

