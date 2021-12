Homem joga carro em cima de policial durante fuga na Castello Branco em Itatinga

Foto: TOR/Polícia Rodoviária

Durante fiscalização pela praça de pedágio de Itatinga neste sábado, 04, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário abordou um homem que dirigia uma Toyota/Hilux de cor bege, placas de Barra Funda/RS. Foi dado sinal de parada obrigatória, porém, foi desobedecido e o condutor fugiu.

Em uma arrancada, o mesmo jogou o veículo contra o policial militar rodoviário do TOR, que precisou pular para o lado para não ser atropelado. O fato resultou em algumas escoriações nos braços.

Foi iniciado o acompanhamento, prejudicado por uma obra na rodovia, (km 206, leste), o que poderia ocasionar acidentes e o veículo foi perdido de vista momentaneamente. Foi solicitado o apoio das viaturas do policiamento rodoviário da região e por conta do cerco feito, ficou evidenciado que o condutor havia saído do eixo da rodovia Castello Branco.

Após diligências, localizaram a Toyota/Hilux SRV escondida no matagal, aproximadamente 10 quilômetros distantes da Rodovia SP-280. O carro estava trancado, mas a chave foi encontrada debaixo do utilitário.

No interior do veículo foi localizada uma grande quantidade de tijolos de maconha. Os policiais encaminharam o veículo até a base da Polícia Rodoviária com o apoio das demais viaturas, e lá foi acionada uma unidade de resgate da concessionária da Rodovia para realizar o atendimento pré-hospitalar ao policial ferido.

Após isso, se deslocaram até o plantão policial para apresentação da ocorrência, contabilização e apreensão da droga. Outras equipes do policiamento rodoviário permaneceram nas proximidades do local onde o veículo foi abandonado e o criminoso foi localizado nas imediações de um condomínio.

Os policiais indagaram o homem sobre a fuga e ele confessou ter fugido da fiscalização por estar com o veículo carregado com drogas e que havia pego o veículo em Maringá-PR para levar até São Paulo.

Diante disso, foi encaminhado ao plantão policial de Botucatu, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de droga e também tentativa de homicídio. Ele foi conduzido à carceragem do DP, onde aguarda audiência de custódia.

Foram apreendidos na delegacia de polícia o veículo, 879 tijolos de maconha com peso total de 434,400 kg, R$180,00 em espécie e 01 aparelho celular que estava danificado.

