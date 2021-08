Homem faz empréstimo de R$ 5 mil, mas tem dinheiro roubado por vizinho em Conchas

A Polícia Militar registrou neste sábado, 31 de julho, um caso de roubo no bairro Paraíso de Conchas. Ao chegar ao local dos fatos, a vítima informou que fez um empréstimo de R$ 5.000,00 e estava com dinheiro em sua residência.

Em determinado momento entrou um indivíduo um indivíduo que ele conhece, pois mora na rua da sua casa e o ameaçou com uma faca querendo o dinheiro. O mesmo conseguiu pegar o dinheiro e saiu correndo para os fundos de sua casa e nesse momento a vítima teve um desmaio, sendo socorrido por vizinhos.

A vítima disse ainda que o autor estava com camisa branca e descreveu o infrator. A equipe em posse das características realizou patrulhamento na casa do elemento, que não estava no local, somente seu irmão, informando que o mesmo deveria estar no bairro Cohab 4. Foi feito patrulhamento, não sendo localizado.