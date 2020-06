Homem envolvido em roubo na Vila Jardim em Botucatu é preso ao procurar atendimento médico em São Manuel

A Polícia Militar prendeu no começo da tarde desta terça-feira, 30, o segundo elemento suspeito de roubo contra uma mulher na Vila Jardim, em Botucatu. O assalto teve como vítima uma mulher que iria depositar uma quantia em dinheiro no banco.

O primeiro envolvido no caso foi detido por populares e preso na sequência. Já o segundo, fugiu em um primeiro momento, tomando rumo ignorado. Machucado, fez uma chamada para um Disk-Moto com destino ao Pronto Socorro, mas desistiu do atendimento, segundo apurou o Acontece Botucatu.

O homem detido foi então para São Manuel, onde se deslocou até uma Unidade de Saúde local, local onde foi detido. A ocorrência está sendo apresentada na Polícia Civil de Botucatu.

Relembre o fato

Polícia Militar e Guarda Civil Municipal registraram nesta terça-feira, 30, um caso de roubo na Vila Jardim, em Botucatu. Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, uma mulher, que iria fazer serviço de banco, foi abordada por dois homens que levaram sua bolsa contendo valores em espécie que seriam depositados, fugindo na sequência.

Um cidadão com uma moto, que passava pelo local, presenciou o fato e decidiu ir atrás dos assaltantes por conta própria. Segundo informações, o condutor da moto colidiu com a motocicleta usada pelos ladrões, sendo que um deles caiu.

Houve um princípio de tumulto e, de acordo com informações, um dos assaltantes chegou a ser agredido por populares na via pública antes de ser detido pelas Forças de Segurança. O segundo autor do roubo tomou rumo ignorado.

Diversas viaturas da Polícia fizeram patrulhamento nas imediações para achar o elemento que conseguiu fugir. A Polícia já sabe a identidade do segundo elemento.