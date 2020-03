Homem entre em luta corporal com assaltantes e impede roubo no Jardim Ipê em Botucatu; assista

A Polícia Militar registrou na manhã desta quarta-feira, 25, uma tentativa de roubo no Jardim Ipê. O fato ocorreu em uma residência na rua Cândido Ciryaco.

Pelas imagens do sistema de segurança, é possível ver que um homem aborda o proprietário da residência, um idoso, e após pedir comida, anuncia o assalto. A partir daí, o senhor entra em luta corporal com o assaltante, momento em que é contido por um outro homem, que também chega com o rosto encoberto.

A mulher do idoso sai correndo e tranca o portão. Com a confusão, os elementos não conseguiram concluir o assalto, fugindo na sequência. Segundo informações, um dos homens envolvidos circula em semáforos pela cidade.

O segundo indivíduo não foi identificado. A Polícia Civil e Polícia Militar trabalham para encontrar os dois elementos.