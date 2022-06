Homem é socorrido após ser atropelado na Castelinho em Botucatu

Mais um atropelamento foi registrado na noite desta quinta-feira, 09, em Botucatu. Desta vez o fato ocorreu na Rodovia Castelinho, no quilômetro 18, sentido Botucatu-Capital.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, um homem, de aproximadamente 40 anos, foi atropelado quando tentava atravessar a pista no sentido Castelo Branco. Segundo testemunhas, ele pulou o alambrado no canteiro central e foi atingido por um carro, a poucos metros de uma passarela de pedestres.

O homem foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária Rodovias do Tietê em estado grave. Ele passará por exames no HCFMB. Os quatro ocupantes do carro tiveram ferimentos leves.

Nos últimos 10 dias três mulheres morreram atropeladas em Botucatu. Na última semana um homem também foi atropelado na Castelinho e socorrido com ferimentos.

