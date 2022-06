Homem é preso por tráfico na Vila São Luíz em Botucatu

A Guarda Municipal registrou na noite desta terça-feira, 28, um caso de tráfico de drogas na Vila São Luiz. A equipe do GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava em patrulhamento preventivo, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita.

O homem tentou fugir ao ver a viatura, mas foi abordado. Com ele foram encontradas 27 pedras de crack e o mesmo confessou que estava comercializando drogas no local. Ele ainda informou que próximo onde foi abordado havia o dinheiro proveniente do tráfico.

Junto com o dinheiro também havia uma ferramenta (soprador de ar) da marca Black Decker. Segundo o abordado, ele pegou a ferramenta em troca de três pedras de crack de um cliente que não soube informar o nome.

Diante dos fatos, o indivíduo, de 22 anos, foi encaminhado ao plantão policial. O Delegado elaborou BOPC de natureza tráfico de drogas, ficando o indivíduo a disposição da justiça.

