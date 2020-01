Homem é preso por tráfico na Cohab 5 em Botucatu

No final da tarde desta sexta-feira, 24, policiais militares da rádio patrulha, com apoio de motocicletas, realizavam abordagens a alguns indivíduos em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas na Cohab 5.

Durante uma breve busca próximo ao local dos fatos, receberam a informação sobre o possível responsável pelo tráfico naquele momento e o local, um bueiro, que o mesmo retirava o entorpecente para entregar aos usuários.

Diante das informações, foi solicitado o apoio da equipe do Canil e ao questionar o indivíduo o mesmo assumiu e apontou além do bueiro, um terreno baldio onde estava escondido o dinheiro das vendas do entorpecente, relata boletim da PM.

Foram encontradas 52 porções de maconha e R$ 174,00 em moeda corrente. Diante dos fatos o indivíduo, entorpecente e dinheiro foram apresentados no plantão e permaneceu e ele permaneceu à disposição da justiça.