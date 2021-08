Homem é preso por tráfico após operação integrada na Vila Jardim

A Polícia Civil de Botucatu registrou nesta segunda-feira, dia 09, um caso de tráfico de drogas em Botucatu. Em uma operação integrada com Policiais Civis da Dise de Botucatu, sob comando do Dr Paulo Buchignani, equipe do SiG de São Manuel, composta pelos Policiais Civis Dr. Juliao, Marcelo, André, Claudio e Guiari, e o setor de Canil da PM, composta pelos Policiais Militares Cardoso e Rocha, com o cão Nox.

Realizou-se uma incursão com Policias Civis de São Manuel infiltrados no local conhecido por predinhos da CDHU, Vila Jardim, ocasião em que foi preso um traficante, de acordo com o boletim de ocorrência.

Com o elemento detido foram encontrados 10 papelotes de cocaína e na sequência em uma varredura pelo local o cão Nox, localizou um saco plástico preto contendo em seu interior 163 porções de maconha, 188 papelotes de cocaína e 140 papelotes de crack. Foi lavrado pelo Delegado Dr. Julião auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.