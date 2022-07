Homem é preso por tráfico após atuação de cão do Baep na Cohab 1 em Botucatu  

A Polícia Militar registrou na noite desta quarta-feira, dia 13, um caso de tráfico de drogas na Cohab 1 em Botucatu. Diz boletim de ocorrência que uma viatura do Baep estava deslocamento pela Rodovia Marechal Rondon, quando foi avistado um indivíduo em área de mata com atitude suspeita e tentando se esconder atrás de uma placa.

Na tentativa de fuga, foi abordado pelos policiais vários quarteirões depois. Momentos antes tentou arremessar um objeto no mato e metros depois outro objeto no interior de uma escola. Após a tentativa de fuga, o indivíduo foi alcançado pela viatura k9, onde foi utilizado o cão Billy para conter o indivíduo.

Após a contenção realizada pelo cão, foi feita vistoria no interior da escola e localizado uma porção de maconha. Posteriormente, já com a presença da mãe do abordado, foi feita busca olfativa com cão Billy na mata onde o indivíduo jogou o primeiro objeto.

O cão localizou mais quatro porções da mesma droga. Com autorização da mãe do então suspeito, foi feita uma diligência em sua residência, onde os policiais localizaram mais porções de maconha e uma balança de precisão, diz boletim.

O indivíduo foi encaminhado Pronto Socorro para exames e medicamentado, pois foi mordido pelo cão durante sua detenção. Posteriormente foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da justiça.

