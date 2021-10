Homem é preso por quebrar bebedouro e um vaso no Terminal Rodoviário de Botucatu

A Guarda Municipal de Botucatu prendeu no início da noite desta sexta-feira, 22, um homem que danificou objetos do Terminal Rodoviário da cidade. A equipe GEPOM foi solicitada através do 199, já que o homem estaria danificando o patrimônio público.

Chegando ao local, foi feita a abordagem e o rapaz confessou que após ter ingerido bebidas alcoólicas, acabou dormindo e perdendo o ônibus. Por isso ele se irritou e danificou um bebedouro de água e um vaso de planta.

Diante dos fatos o homem foi conduzido ao plantão policial, onde o Delegado ratificou a voz de prisão. Ele irá responder a um processo por dano ao patrimônio público. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1 mil, que não foi paga. Sendo assim, o indiciado ficou à disposição da Justiça na cadeia pública de Itatinga.