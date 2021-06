Homem é preso por furto em interior de veículo no centro de Botucatu

Na madrugada desta segunda-feira, 14, a Guarda Civil Municipal de Botucatu foi acionada através do 199 para atender uma ocorrência de suspeita de furto a interior de veículo, um Fiat Uno, na Rua Nilton Prado, região Central da cidade.

O denunciante passou pelo telefone as características do suspeito e próximo do local os GCMs encontraram o suspeito. Durante buscas pessoais, foi encontrado com ele uma máquina lixadeira, um aparelho celular, máquina de cartão, um óculos, entre outros objetos.

Foi verificado que também, que o mesmo indivíduo tentou furtar um outro veículo Ford/Fiesta. O suspeito de 22 anos foi conduzido até o plantão policial, onde a autoridade tomou ciência dos fatos elaborado boletim de ocorrência de furto qualificado tentado, ficando o indivíduo à disposição da justiça.