Homem é preso por embriaguez ao volante no centro de Botucatu

A Guarda Municipal de Botucatu registrou nesta quinta-feira, 23, um caso de embriaguez ao volante. Uma equipe GEPOM estava em patrulhamento durante a manhã pelo centro da cidade, quando houve uma solicitação sobre um homem conduzindo um veículo VW fusca vermelho, possivelmente alcoolizado.

Segundo uma testemunha, o condutor teria colidido em um veículo estava estacionado na via. Os agentes encontram o motorista na rua Ediberto Roque Sforcim e ao ser questionado, relatou ter discutido com sua amasia e que bebeu 8 latas de cerveja.

Foi feito o contato também com o dono do veículo atingido, um GM Corsa sedan, que fixou com a lateral danificada. Foi solicitado o apoio da Polícia Militar, que tomou as medidas administrativa.

O motorista foi conduzido ao 1ºDistrito Policial, onde foi elaborado o boletim de embriaguez ao volante após exame clínico. Foi ratificada a ratificado a voz de prisão e arbitrada a fiança no valor de R$ 2 mil, que não foi paga.

Ao ser realizada pesquisa criminal em nome do indiciado, foram constadas passagens pelo crime de Roubo, além de uma fuga de presídio criminal, segundo a GCM. O indivíduo foi conduzido à cadeia pública de Itatinga.