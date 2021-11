Homem é preso pelo TOR portando arma carregada durante operação na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou no sábado, 13, um caso de porte ilegal de arma. O fato ocorreu em Itatinga, na Rodovia Castelo Branco.

Durante o desencadeamento da Operação República, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou um automóvel pela praça de pedágio de Itatinga após verificar que os dois ocupantes não faziam o uso do cinto de segurança.

Realizadas as buscas nos dois ocupantes e no veículo, a equipe localizou um revólver da marca Rossi, com capacidade para cinco tiros e carregado com 04 munições íntegras sob o banco do passageiro. A arma tinha a numeração suprimida e os envolvidos alegaram que estavam indo cobrar um homem sobre uma negociação referente a veículos.

A ocorrência foi encaminhada ao DP de Botucatu para elaboração do registro do flagrante. O condutor do veículo foi preso por Porte Ilegal de arma e permaneceu pela carceragem do distrito policial. O passageiro foi qualificado, ouvido e liberado.

