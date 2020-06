Homem é preso pela PM por uso de CNH falsa em Rubião Junior

A Polícia Militar prendeu neste domingo, 07, um homem que postava documento falso. O fato ocorreu após um acidente de trânsito na rua Gereone Rubim, Jardim Botucatu em Rubião Junior.

Segundo a PM, foi constatado que uma das partes estava com sinais de embriaguez e o mesmo demonstrou nervosismo ao entregar os documentos que lhe foram pedidos. Ele disse em um primeiro momento que sua CNH estava com a validade vencida.

Seu documento de identidade era do estado da Paraíba e a CNH do estado do Pará, sendo que as assinaturas de ambos os documentos eram diferentes. Pesquisado junto ao Copom através de CPF do mesmo, não havia registro de CNH na base nacional do Detran.

Ao ser questionado sobre o fato de não constar a CNH com seus dados, ele informou inicialmente que havia adquirido de um despachante policial deste município por indicação de um amigo pessoal, pagando o valor de R$ 5.000,00, alegando que nos exames que prestava, sempre ficava nervoso e não conseguia ser aprovado.

Diante dessas informações foi lhe dado voz de prisão por uso de documento falso, não resistindo a prisão e não sendo necessário o uso de algemas. Já pelo plantão policial ele informou que adquiriu a CNH no estado do Pará, quando esteve a trabalho, pagando o valor de R$ 5.000,00.

Pelo plantão policial foi a voz de prisão em flagrante, ficando à disposição da justiça. Foram confeccionados autos de infrações e recolha para o veículo, pois o indiciado não apresentou condutor habilitado para a retirada do veículo.

Quanto a outra parte envolvida no acidente de trânsito, sua documentação está em ordem bem como a do seu veículo. Ambos os condutores não possuem seguro automobilístico.