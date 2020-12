Homem é preso pela PM em Botucatu após atirar para o alto durante briga na Vila Real

A Polícia Militar de Botucatu registrou um caso de porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta segunda-feira, 30. O caso aconteceu na Rua Hernâni dos Reis, na Vila Real.

Segundo boletim de ocorrência, as equipes de ROCAM e Comando de Força se deslocaram até o local dos fatos, onde ficaram sabendo que um suspeito se envolveu em uma briga e efetuou um disparo para o alto.

Com a chegada das viaturas o indivíduo já não estava mais no local. Um pouco mais tarde, a equipe ROCAM, em diligência pelo bairro, deslocou-se até a residência novamente com intuito de localizar o indivíduo e a arma de fogo.

Após contato com a mãe do suspeito, ela convenceu o mesmo a se apresentar e dizer onde escondeu a arma. Via telefone o indiciado fez contato com COPOM dizendo que estava no município de Pardinho.

A viatura do canil se deslocou até o município de pardinho e conduziu o indiciado até o município de Botucatu para indicar onde estaria a arma. Chegando ao local indicou com precisão onde estaria enterrado a arma de fogo, juntamente com as munições.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito e conduzido ao 1 DP onde ficou a disposição da justiça.