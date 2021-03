Homem é preso pela GCM após furto de joias, relógios e perfumes no Jardim Eldorado

A Guarda Municipal de Botucatu registrou na tarde desta segunda-feira, 09, mais um caso de furto. Desta vez a ocorrência foi no Jardim Eldorado.

Os GCMs ao chegarem no local foram avisados por populares que o suspeito de furtar uma residência teria se escondido no local. De imediato entraram no quintal, onde notaram a presença do suspeito de 33 anos.

Foi feito a abordagem e com ele localizaram uma gargantilha, um brinco, duas alianças douradas, além de um saco contendo moedas. Foi feito contato com o proprietário da residência furtada, que informou ser o dono dos objetos.

No trajeto que o elemento empreendeu fuga foi localizado uma mochila contendo quatro relógios de pulso, quatro perfumes, um achocolatado e uma lixadeira também subtraídos da residência. Foi verificado que o suspeito entrou na residência mediante arrombamento da janela da cozinha e também da porta do mesmo cômodo. Ele revirou todos os cômodos da casa.

As partes foram conduzidas até a 1°central de polícia, onde a autoridade policial tomou as medidas cabíveis, ratificando voz de prisão em flagrante delito ao suspeito. Foi elaborado o BOPC de furto qualificado e o mesmo ficou à disposição da justiça.