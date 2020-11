Homem é preso em São Manuel com droga e munição

Um homem foi preso nesta segunda-feira, 09, em São Manuel. A equipe do SIG da Delegacia de Polícia Civil, composta pelo delegado Dr Julião e os policiais Marcelo, André, Guiari, Claudio e Marcos, através de investigações e diligencias no bairro da Conquista, em São Manuel, prenderam o suspeito com sete pinos de cocaína cheios, uma porção bruta de cocaína (suficiente para a feitura de aproximadamente 60 pinos), além de uma porção de maconha.

Também foram apreendidos setenta e nove pinos vazios, três cartuchos calibre 28 e R$ 380,00 em dinheiro. Segundo o boletim de ocorrência, o homem confessou que atuava na traficância e foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado a Cadeia Publica de Itatinga.