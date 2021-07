Homem é preso em flagrante e confessa furto e venda de produtos em ferro velho

Caso registrado em Botucatu

A Guarda Municipal registrou nesta terça-feira, dia 13, um caso de furto tentado na região da Vila Antártica. Uma viatura estava em patrulhamento comunitário, quando foi solicitada via 199 para atender uma denúncia anônima de um possível furto em andamento em um estabelecimento na Rua Primeiro de Maio.

Em rápido deslocamento a equipe surpreendeu um indivíduo no interior do estabelecimento. Ele foi abordado e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. O suspeito confessou que iria praticar o furto de alguns ferros fundidos no local, segundo boletim.

Ele disse ainda, segundo a GCM, que venderia no ferro velho, relatando que vendeu os produtos do furto em datas anteriores em um ferro velho. Foram recuperados dois cilindros hidráulicos, com um valor aproximado de R$ 10 mil.

A GCM ainda relatou que o proprietário do ferro velho foi qualificado em boletim de ocorrência. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Polícia Civil, onde o Delegado do local ouviu a vítima e depois o suspeito.

Foi feita a apreensão dos objetos a entrega posterior ao proprietário. A autoridade ratificou a voz de prisão dada anteriormente pela equipe, com o BO/PC de natureza Art° 155 do CP, Furto Qualificado Tentado sendo. O indivíduo, de 36 anos, foi recolhido à cadeia pública de Itatinga.