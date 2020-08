Homem é preso com plantas de maconha, entorpecentes e objetos para fracionar droga em Botucatu

A Polícia Militar registrou neste domingo, 30, um caso de tráfico de drogas na região do Jardim Aeroporto. Policiais estavam em patrulhamento, quando obtiveram informação de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas em sua residência, na Rua João Modesto, diz boletim de ocorrência.

No local, a companheira do suspeito franqueou e acompanhou as buscas na residência. Na casa foram localizadas135 pedras de crack, 1 porção grande de maconha, 2 vasos de plantas de maconha, balança de precisão, 2 giletes, papel filme transparente e R$ 324,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, a moradora tentou contato com seu amásio para ele se apresentar, porém, ele não foi localizado. Relata boletim de ocorrência que o homem realiza tráfico no local.

A moradora foi conduzida ao Plantão Permanente, juntamente com entorpecente e apetrechos, onde a Autoridade Policial Civil tomou ciência dos fatos e a liberou posteriormente.

Durante a apresentação da ocorrência, o suspeito entrou em contato por telefone com o Delegado de plantão e assumiu que o entorpecente localizado era de sua propriedade, diz relatório da PM. Sendo assim, ele foi indiciado no crime de Tráfico de Entorpecente.