TOR prende homem com 287 garrafas de vinho de origem ilícita na Castelo Branco; houve intensa perseguição

A Polícia Rodoviária registrou nesta terça-feira, 23, um caso de Contrabando/Descaminho na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Durante fiscalização na praça de pedágio a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR observou que o condutor do veículo VW/GOL de placas de Chapecó/SC mostrou-se incomodado com a presença policial e foi possível observar que havia algo sobre o banco traseiro encoberto com tecido preto.

Os policiais do TOR deram sinal de parada obrigatória ao condutor do veículo e ele não obedeceu, acelerando ainda mais na tentativa de fuga, relata boletim.

A Equipe iniciou acompanhamento e foi possível a abordagem pelo km 205 da SP 280, sentido leste, após o condutor ter efetuado diversas manobras perigosas e ultrapassagens pelo acostamento por três quilômetros.

O condutor foi submetido a uma busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito, porém, durante vistoria veicular, foram localizadas 52 caixas de vinho e outras bebidas, totalizando 287 garrafas, a maioria oriundas da Argentina e sem comprovação fiscal ou outro documento que comprovasse a sua importação.

O condutor alegou que pegou o automóvel já carregado no município de Barracão-PR e levaria até São Paulo. Alegou ainda que fugiu da fiscalização por ter sido preso no dia 29 de outubro pelo mesmo crime na região de Itapeva, mas na ocasião foi arbitrada uma fiança de R$ 2.200,00, sendo ela paga para sua liberação.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo cometimento do crime de Descaminho ao homem de 32 anos, morador de Enéas Marques-PR e a ocorrência foi apresentada no Departamento de Polícia Federal de Bauru, onde foi registrado o flagrante. Foi arbitrada fiança no valor de R$2.200,00 que não honrada até o término da apresentação da ocorrência e o preso permaneceu pela carceragem da Polícia Federal.

As mercadorias foram apreendidas pela Polícia Federal, juntamente com o automóvel. Em âmbito interno foram elaborados os Autos de Infração por infrações de ultrapassagens pelo acostamento, licenciamento anual vencido, transportar carga em compartimento de passageiros e por desobediência ao sinal de parada dos policiais militares rodoviários do TOR.

Compartilhe esta notícia