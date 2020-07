Homem é preso com 250 porções de cocaína além de balança de precisão e dinheiro no Jardim Planalto

A Polícia Militar registrou na tarde desta quarta-feira, 29, um caso de tráfico de drogas na região do Jardim Paraíso. Uma viatura estava em patrulhamento pela Av. Universitária, e policiais militares abordaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais.

Boletim de ocorrência diz que em busca pessoal foi encontrada uma porção de substância aparentando ser cocaína em sua carteira, além da quantia de R$1.212. Durante a abordagem, o relatório diz que ele confessou que teria mais drogas em sua residência.

Os policiais se deslocaram então o ponto citado pelo suspeito, na região do Jardim Planalto e em diligências no interior do imóvel, foram localizadas 250 porções de cocaína, balança e plásticos para acondicionamento da droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas ao indivíduo e conduzido juntamente com os produtos à DISE de Botucatu, onde foi ratificada a prisão em flagrante delito.