Homem é preso após tentar estuprar criança e dar facadas em duas mulheres em Areiópolis

A Polícia Militar registrou no sábado, 20, um caso que envolve tentativa de feminicídio, tentativa de estupro de vulnerável e agressão. O fato ocorreu no município de Areiópolis, no Jardim Carina.

Segundo boletim de ocorrência, um homem invadiu uma residência e tentou estuprar uma criança de 10 anos. O mesmo desferiu socos contra a menina.

Imediatamente a mãe da criança tentou defender a filha e levou uma facada no rosto. Uma outra mulher tentou defender as vítima e também teve desferido um golpe de faca no rosto.

O homem tentou fugir, se abrigando no forro de uma residência vizinha. A Polícia Militar capturou o elemento e apresentou a ocorrência no plantão da Polícia Civil.

