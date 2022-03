Homem é preso após se descontrolar e quebrar computador no Pronto Socorro Adulto de Botucatu

A Guarda Municipal registrou na manhã deste sábado, 19, um caso de dano ao patrimônio. O fato ocorreu no Pronto Socorro Adulto, na Vila Assumpção.

Por lá um indivíduo, que aguardava atendimento, estava alterado e danificou um computador e o acrílico do balcão de atendimento, segundo consta em boletim. O homem estava com vários cortes no braço e sangrando muito.

De acordo com a GCM, ele foi inicialmente socorrido após uma briga com faca e já chegou ao PSA alterado. Ele inclusive chegou a insultar os GCMs e funcionários.

Ele tentou se evadir do PSA sem atendimento. Foi necessário uso de força moderada para contê-lo. Após suturados dos ferimentos, ele voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial.

No plantão da Polícia Civil foi elaborado um boletim de dano (ART. 163 do CP), sendo o homem, de 38 anos, recolhido à cadeia pública de Itatinga.

