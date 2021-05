Homem é preso após roubar materiais elétricos e ameaçar funcionários de obra em Botucatu

A Polícia Militar registrou um flagrante de roubo na Vila Nogueira, em Botucatu, na noite desta segunda-feira, 17. O caso aconteceu na Rua Ranimiro Lotufo, onde fica a Casa da Agricultura, que está passando por reforma.

O ladrão chegou ao local, rendeu um vigia que estava em um carro e passou a roubar os materiais elétricos. Porém, o que ele não sabia, é que havia mais funcionários no local, que tentaram deter o criminoso. Armado com um machado, ele passou a ameaçar os funcionários.

Com a chegada dos policiais, o homem pulou uma grade do local e saiu correndo a pé, mas foi detido pela equipe policial. Foi realizada busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém, quando os PMs retornaram pelo percurso da fuga, encontraram diversos materiais roubados, tais como fios, luminárias LED e o machado, que foi utilizado para ameaçar as vítimas.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado primeiramente ao PS, onde passou por atendimento médico, sendo atendido, medicado e liberado. Posteriormente foi levado ao Plantão Policial, onde foi indiciado pelo crime de roubo, permanecendo à disposição da Justiça.

Trabalharam na ocorrência os PMs Tenente Santana, Sargento Souza, Cabos R. Moreno, Hernandes, Destro e Constantino, e Soldados Resende, Candido, Xavier e Montagnole.