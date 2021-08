Homem é preso após furto de TV, Notebook, perfume e joias em Bofete

A Polícia Militar registrou nesta quarta-feira, dia 04, um caso de furto em Bofete. O fato em um primeiro momento foi registrado no Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Piedade.

A vítima disse que elementos arrombaram a janela do seu quarto, quebraram o vidro e entraram na casa. Os criminosos furtaram uma TV 21 polegadas, um notebook, um vidro de perfume, uma corrente de ouro uma corrente de bijuteria.

Com imagens de câmeras de segurança, várias patrulhas foram feitas, com o suspeito sendo encontrado dentro de um carro abandonado perto da residência da vítima. Indagado, o mesmo confessou de imediato, apontando onde estava no veículo.

O mesmo recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado ao plantão policial de Botucatu. Posteriormente foi levado à Cadeia de Itatinga.