Homem é preso após arrombar e furtar lojas no centro de Botucatu; veja vídeo

A Guarda Municipal prendeu na noite deste domingo, 21, um homem que praticou furto em estabelecimento comerciais de Botucatu.

O indivíduo furtou, pela segunda vez na semana, uma papelaria no centro, estourando a posta do local. Na última semana ele arrombou uma porta de blindex e levou uma quantidade de dinheiro dos caixas.

O elemento também entrou em uma loja de artigos para festa na Rua Amando. Após os furtos e ligações para GCM, viaturas saíram no encalço do autor.

Segundo boletim de ocorrência, agentes do GAPE encontraram o homem no cruzamento da Amando de Barros com a Rua Major Leônidas Cardoso. Ele tentou fugir, mas foi capturado.

Com ele estava a quantia de R$ 290. O Homem, de 32 anos, foi levado para o plantão policial e o dinheiro devolvido para as vítimas. A Polícia Militar esteve no apoio da detenção.

