Homem é preso após ameaçar a irmã e atirar para o alto no Riviera

A Polícia Militar de Botucatu registrou, na noite deste domingo, um caso de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma, ameaça e captura de procurado. O fato aconteceu na Avenida Espanha, no Jardim Riviera.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi informada de disparo de arma de fogo em via pública e que o autor havia se evadido em um veículo de cor prata.

Os policiais militares iniciaram o patrulhamento no bairro do ouro verde, um dos locais indicado por uma das vítimas, que é irmã do autor dos disparos.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o veículo Astra prata e o condutor ao notar a viatura empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado, já na Rua Guido de Souza, desembarcando os três ocupantes.

Em busca pessoal nos suspeitos, foram localizadas com um passageiro 05 munições deflagradas de calibre 38. Questionado sobre os fatos, ele confessou que foi o autor dos disparos em via pública, na Av. Espanha e que o revólver estaria em baixo do banco do carro, sendo posteriormente localizado e constatado ser um revólver Taurus cal.38, municiado com 5 munições intactas.

Em consulta via copom foi constatado que o suspeito encontrava-se procurado pela justiça. Foram efetuadas diligências na residência do indiciado e no interior de sua casa foi localizado sobre a estante 01 munição intacta cal.38 e a quantia de R$ 300,00.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão ao indiciado e conduzido o veículo e partes ao plantão policial. Na delegacia se encontrava a vítima da ameaça, que confirmou os fatos, reconhecendo seu irmão como autor dos disparos, bem como a arma apreendida.

O delegado de plantão ratificou a voz de prisão por disparo de arma de fogo/porte ilegal de arma de fogo de uso permitido/ameaça, permanecendo o indiciado preso a disposição da justiça.