Homem é morto a tiros na véspera de Natal em Bauru

No começo da noite desta terça-feira (24), quando famílias em Bauru já começavam a organizar a ceia de Natal, um homem de 39 anos foi assassinado a tiros na rua Roque Urias Batista, no Parque Viaduto. O crime teria sido passional, acredita a Polícia Civil. O suspeito está foragido e o motivo do crime teria sido o fato de a vítima ter trocado mensagens de celular com a esposa do autor. E um segundo homicídio também é investigado.

Segundo o boletim de ocorrência, Adriano Pereira Alves, pintor, morador do Jardim Marilu, região da Vila Industrial, foi alvejado por disparos de arma de fogo quando estava na casa do irmão, por volta de 18h. Adriano morreu antes da chegada de equipes de resgate. A quantidade dos disparos sofridos por ele e o calibre da arma utilizada no crime ainda não foram revelados pela polícia.

Ainda de acordo com o BO, o irmão chegou a perseguir o autor a pé, por algumas quadras, até que o autor do homicídio entrou em uma caminhonete S-10 de cabine dupla e fugiu. Mesmo não tendo anotado as placas, o modelo do carro contribuiu para a investigação da Polícia Civil, que descobriu o nome do suspeito ainda na noite desta terça-feira. O JC vai preservar o nome até que a investigação seja concluída e o autor preso.

A Polícia Civil detectou que essas trocas de mensagens, entre Adriano, o suspeito e a esposa dele, levaram a realização de dois boletins de ocorrência em 2019. Detalhes do conteúdo destas mensagens não foram revelados. Ainda durante a noite, um investigador telefonou para o acusado e o mesmo disse que a polícia poderia “caçá-lo”, mas que ele não se apresentaria na delegacia. O caso segue sendo investigado nesta quarta-feira (25), feriado de Natal.

Segundo homicídio é investigado

A Polícia Civil de Bauru investiga também, neste Natal, um segundo homicídio. O corpo de um homem adulto, ainda não identificado, foi encontrado no início da manhã desta quarta-feira em uma área rural próxima ao Rio Batalha, na extensão de terra da rua Bernardino de Campos, região do Parque Viaduto.

Fonte: Jcnet