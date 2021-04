Homem é flagrado furtando residência e tenta agredir policiais no momento da prisão em Botucatu

A Polícia Militar de Botucatu registrou na tarde desta quarta-feira, 07, um caso de furto flagrante. O fato ocorreu na Rua Reverendo Francisco Lotufo.

Diz o boletim de ocorrência que viaturas foram acionadas via copom, informando que um indivíduo estava em atitude suspeita na frente de uma residência. A chegarem no local, os policiais viram um homem no telhado da residência.

O mesmo tentou fugir pelo telhado até outra residência e ingressou em um condomínio. Foi realizado o cerco no quarteirão com início das buscas.

Ao ingressar mediante escalada em um apartamento que estava desocupado, notaram que o indiciado estava com uma bolsa. Ao ser abordado, resistiu à prisão e desferiu chutes e socos, de acordo com relato em Boletim de ocorrência, sendo necessário o uso de força física para detê-lo.

Segundo boletim de ocorrência, na bolsa foram encontrados um litro de whisky e um cofre com R$110,00. O indiciado também havia separado para levar uma TV de 42 polegadas.

Na residência da vítima o indiciado, mediante escalada e destruição do telhado, havia cortados os fios que estavam prontos para levar. Ele deixou no telhado uma bolsa azul e preta e uma chave turquesa.

Foi dada voz de prisão pelos crimes de furto qualificado tentado, resistência e lesão corporal em concurso material. Compareceu no local a perícia criminal e o indivíduo permaneceu preso.

De acordo com boletim de ocorrência, o homem detido tem uma ficha criminal com 9 furtos. Um policial ficou com lesões de natureza leve no braço direito, fazendo na sequência exame de corpo e delito.