Homem é executado dentro de veículo em São Manuel

Polícia Civil investiga o caso

As Forças de Segurança de São Manuel registram um caso de homicídio na tarde desta quarta-feira, 10. O caso aconteceu na Rua Sebastião Bonalume, bairro Nova Conquista.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM recebeu solicitação via COPOM com informação de disparos pelo local e uma pessoa estaria baleada no interior de um veículo marca Toyota, modelo Corolla na cor cinza.

Os policiais localizaram o veículo com um homem, de 39 anos, já sem vida, com várias perfurações causadas por arma de fogo.

A vítima é Jorge da Silva Neto. Os disparos foram feitos contra a janela do motorista e também atingiram o vidro traseiro.

A perícia compareceu ao local para dar início às investigações, que terão continuidade com a polícia civil de São Manuel.

Compartilhe esta notícia