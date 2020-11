Homem é encontrado sem vida dentro de veículo caído em buraco na Rondon

A Polícia Rodoviária registrou neste domingo, dia 15, um acidente com vítima fatal na região de Botucatu. O fato ocorreu no km 206 da rodovia Marechal Rondon, no município de Conchas.

Segundo informações, uma equipe da concessionária Rodovias do Tietê encontrou um Ford Fiesta caído em um buraco às margens da via. O motorista já estava morto, de acordo com boletim de ocorrência.

Não havia no momento da ocorrência a identificação do motorista e o carro tinha placas de Avaré. A Polícia vai investigar o caso.