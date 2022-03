Homem é detido por roubo no centro de Botucatu um dia após deixar prisão

A Guarda Municipal de Botucatu registrou nesta quarta-feira, dia 16, um caso de roubo e tentativa de roubo na área central do município. Segundo informações, na Rua Prefeito Tônico de Barros, uma mulher teria sido vítima de tentativa de assalto mediante ameaça.

A vítima informou aos agentes da GCM que ao tentar roubá-la, o suspeito se assustou com uma pessoa que estava próximo e saiu tomando sentido centro. Momentos depois populares informaram que um homem, com as mesmas características, tinha praticado o roubo de um aparelho celular nas redondezas, ou seja, uma segunda ação criminosa.

Os guardas conseguiram logo depois avistar o elemento. Ao ser abordado, verificaram que o mesmo estava com o aparelho roubado e foi reconhecido pelas duas vítimas. Ele confessou o roubo, mediante ameaça de estar armado.

As partes foram conduzidas até o Distrito Policial, onde a autoridade tomou ciência dos fatos, elaborando o boletim de ocorrência de tentativa de roubo com a primeira vítima e roubo consumado com a segunda vítima.

Vale ressaltar que o suspeito saiu do CDP de Campinas na terça-feira, dia 15, onde cumpria pena pelo mesmo crime. O celular da vítima foi recuperado.

