Homem é detido por populares após tentativa de furto em construção

A Guarda Civil Municipal registrou nesta segunda-feira, dia 19, um caso de furto no bairro Central Park em Botucatu. Uma viatura foi acionada através do 199 para atender uma ocorrência em uma construção no local citado.

Ao chegarem no local, os GCMs verificaram que o suspeito tinha sido detido por populares. Eles foram informados de que um indivíduo havia subtraído da construção, ferragens, sendo 7 peças de treliça H-12 de 6 metros e 1 ferragem montada de ferro 3/8), totalizando cerca de R$ 250,00.

Sendo assim, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com a vítima, que reconheceu como sendo de sua propriedade os materiais furtados.

A autoridade Policial ratificou a voz de prisão dada pelos agentes, elaborando BOPC no crime de Furto Tentado (art. 155 c.c Art 14, II, ambos do CP). Foi arbitrada fiança de R$ 1.000,00, valor que não foi pago pelo indiciado, o que resultou no recolhimento do mesmo ao CDP de Itatinga.