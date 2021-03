Homem é detido por populares após furto em residência na Vila Rodrigues em Botucatu

A Guarda Municipal registrou neta segunda-feira, dia 08, um caso de furto na Vila Rodrigues, em Botucatu. A GCM foi acionada através do 199 para atender um caso que ocorreu no interior de uma residência.

Os GCMs verificaram no local que o indivíduo tinha sido detido por populares. Ao ser indagado, o suspeito relatou que pulou o muro e subtraiu uma televisão e alguns objetos, pois não tinha ninguém na residência, mostra boletim de ocorrência.

Foi feito contato com o proprietário do imóvel, que reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. As partes foram conduzidas até a 1°central de polícia, onde a autoridade policial tomou ciência tomou as medidas cabíveis.

O elemento teve a prisão ratificada em flagrante delito, sendo elaborado o BOPC de Furto Qualificado. O homem, de 36 anos, ficou à disposição da justiça.