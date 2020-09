Homem é detido pelo TOR na Castelo Branco com grande quantidade de cocaína pura

A Polícia Rodoviária registrou nesta quinta-feira, dia 03, mais um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Em fiscalização de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais pela praça de pedágio, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR observou a passagem de um ônibus de linha regular e resolveu acompanhá-lo para abordagem e fiscalização devido ao seu itinerário ser de região de fronteira.

O coletivo foi abordado no KM 201 e durante entrevistas aos ocupantes, o passageiro que ocupava a poltrão nº 25 demonstrou certo nervosismo. Devido a essa atitude suspeita e as incongruências que o passageiro apresentava a respeito de sua viagem, a equipe do TOR resolveu proceder a uma busca pessoal no homem.

De acordo com o boletim da Polícia, foi localizado com o abordado uma cinta abdominal e sob ela um invólucro confeccionado com esparadrapo e plástico transparente, que continha em sua interior cocaína pura.

Questionado, o homem relatou que estava transportando a droga de Corumbá/MS até Guarulhos/SP. Lá uma pessoa que não conhecia iria pegar a droga, relatou.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao home pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itatinga para a elaboração do flagrante e a apreensão da droga.

O entorpecente pesou 2,150 kg (dois quilos, cento e cinquenta gramas). Também foram apreendidos um aparelho celular, R$ 550,00, um bilhete de passagem e de embarque, além da cinta abdominal. O preso foi encaminhado ao CDP de Itatinga e aguarda a audiência de custódia.