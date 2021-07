Homem é detido pela GCM após furtar remédios e aquecedor na Cecap

A Guarda Municipal registrou nesta quinta-feira, dia 29, um caso de furto na região da Cecap em Botucatu. Um homem ao chegar em seu veículo, notou que o vidro estava estourado. Verificou-se que foram subtraídos um aquecedor e várias caixas medicamentos.

Com as características passadas do suspeito, os agentes conseguiram localizar o suspeito com o aquecedor na Rua Cel. Fernando Prestes, região Central da cidade.

O mesmo foi conduzido até o Distrito Policial, onde a autoridade tomou ciência dos fatos elaborado boletim de ocorrência de furto qualificado. O elemento de 30 anos foi recolhido à cadeia pública, ficando à disposição da justiça.